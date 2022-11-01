عمر كمال.. مطرب "بنت الجيران" يعترف بزراعة لحيته

حالة جدل كبيرة أثارها المطرب المصري عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران" بسبب مظهره الذي أطل به مؤخرا، وظهور لحية مفاجئة له على غير المعتاد.

المظهر الجديد تسبب في سخرية كبرى من المطرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البعض تحدث عن خضوعه لجراحة من أجل زراعة هذه اللحية.

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كمال قرر أخيرا أن يرد، وأجرى مداخلة هاتفية مساء الاثنين مع الإعلامي المصري عمرو أديب، كشف خلالها تفاصيل لحيته الجديدة.



عمر كمال بلحيته المزروعة مظهر جديد للمطرب عمر كمال

أشار المطرب في البداية إلى كونه يشعر بالحرج من الحديث في هذا الأمر، ولكن القصة تتلخص في كونه يشارك في بطولة فيلم "ساعة إجابة"، ومن المقرر أن ينتهي من تصويره بعد أيام.

كمال يشارك إلى جوار نبيلة عبيد وآيتن عامر، كما يقدم خلال الأحداث ثنائيا غنائيا مع آيتن عامر، لكنه قبل تصوير الشخصية كان يعاني من أمر بسيط في جانب الوجه.

وكانت الشخصية تتطلب منه الظهور باللحية، لكن جزءا من وجهه كان يعاني من مشكلة طبية تمنع ظهور شعر اللحية فيها، وهو ما يمكن التغلب عليه بالمكياج.

لكنه حينما زار كمال طبيبه، اقترح عليه الأخير أن يقوم بزراعة اللحية في ذلك الجزء، وفي حال أعجبه الأمر بعد التصوير يمكن أن يترك شكله بهذا المظهر.

واعترف كمال بأنه زرع بالفعل جزءا من لحيته، وقال إن الجمهور لم يعتاد بعد على مظهره الجديد.

وفي نهاية حديثه كشف المطرب كمال عن اقترابه من إعلان زواجه، دون أن يحدد اسم الفتاة التي سيتزوجها. وكانت شائعات سابقة قد ربطت بينه وبين ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.