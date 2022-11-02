"أتمنى ترجع لعقلها".. تصريحات نارية لدنيا بطمة عن شيرين

في تصريحات نارية، كشفت المغنية المغربية دنيا بطمة موقفها من الأزمة التي تمر بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خاصة فيما يخص موضوع الطلاق.

وخلال لقائها على هامش حفل لها بالمغرب أمس الثلاثاء، قالت بطمة إنها ليست مثل شيرين في التعامل مع مسألة الطلاق، مؤكدة أن الأخيرة فنانة محبوبة وأنها كانت تتابع ألبوماتها وأغنياتها، متمنية لها الشفاء.

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كما أملت أن تعود صاحبة "آه يا ليل" إلى عقلها وجمهورها، وأن تكون قوية وألا تتأثر برجل"، وفق تعبيرها.

ما أثار امتعاض بعض محبي شيرين الذين اعتبروا أن طريقة صياغة تلك الأمنية لم تكن موفقة!

اتهامات بالخيانة والسرقة

يذكر أن دنيا بطمة كانت خرجت عن صمتها، وقالت في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام الأسبوع الماضي، إنها كانت تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها محمد الترك الذي وصفته بأنه كان سبباً كافياً لطلب الطلاق.

كما اتهمته بالسرقة والتحريض على الدعارة والخيانة وكشفت عن اسم الفتاة التي ضبطته معها في المنزل، قائلة إنها تدعى "وصال".

في المقابل رد المنتج البحريني على اتهامات زوجته، وقال في بث مباشر عبر حسابه في إنستغرام إنه كان بعشاء عمل مع الفتاة المذكورة في المنزل وكان يجلس بعيداً عنها، مستعرضاً عطر زوجته وخلخالها الذهبي، ومؤكداً أنه لم يعطهما للفتاة.