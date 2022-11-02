دينا حايك بعد إصابتها بالسرطان: أهلي هم الداعم الأساسي

في أكتوبر الفائت أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك إصابتها بسرطان الثدي.
وفي أحدث لقاء مع برنامج On Stage قالت إنها تعيش الآن مع أسرتها وتعود لأجواء الطفولة، مؤكدة أنها "هذا يعطيني طاقة إيجابية"، فالأهل هم الداعم الأساسي في الحياة، وفق مواقع مختصة بأخبار الفن والمشاهير.
كما كشفت أنها في البداية لم تخبر أفراد عائلتها عن مرضها خوفاً عليهم، وأن أول شخص أخبرته بذلك هي صديقة لها.
تساقط شعرها
إلى ذلك أردفت أن شعرها بدأ بالتساقط، لافتة إلى أنها حزنت كثيراً في البداية عندما كانت تصففه وتراه يقع بشكل كبير فأصبحت لا تريد تصفيفه، لكنها لفتت إلى أنها تقبلت الآن هذه المرحلة، وإذا سقط كل شعرها ستستعين بشعر مستعار.
وعن سبب عدم كشفها عن مرضها لمحبيها، أوضحت أنها لم تكن في حالة نفسية جيدة لتظهر للجمهور، فكانت تذهب للأطباء ولا تعرف ما إن كانت ستخضع لعملية أم علاج كيماوي أولاً، مضيفة أنها تعلم أن جمهورها يحبها ولا تريدهم أن يحزنوا بسببها.
كما مضت قائلة إنها أرادت عند ظهورها وحديثها عن الموضوع أن توجه رسالة، لذا ظهرت في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وقررت مشاركة الجمهور بقصتها.
أما عن تفاصيل يومها فأوضحت أنها تكثر من تناول الخضراوات وهناك طعام لا بد أن تتناوله، مضيفة: "والدتي تجعلني أشرب عصير الرمان لأنه يزيد المناعة".
قبل 6 أشهر
يذكر أن الفنانة كانت أعلنت إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة، واكتشفت المرض قبل 6 أشهر وكان هذا سبب غيابها عن جمهورها.
ودينا حايك تبلغ 40 عاماً، واسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي، وقدمت أغاني حققت نجاحاً كبيراً من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.
-
اللوشن المقشّر.. أحد أبرز أسرار النضارة في استعمالهيعمل اللوشن المقشّر على تمليس البشرة بنعومة وتعزيز إشراقها، فاستعمال هذا المستحضر بشكل دوري يُعتبر من الخطوات الأساسية في مجال الحفاظ على شباب البشرة ... العربية ستايل
-
احذروا كثرة الاستحمام.. هذا ما سيحصل لبشرتك!كثير منا يبدأون يومهم بالاستحمام صباحاً لأخذ جرعة من النشاط والشعور بالنظافة قبل البدء بيوم عمل طويل أو أي نشاط آخر، إلا أن كثرة الاستحمام لها أضرار ... صحة
-
إلى أين تذهب أطنان البلاستيك في البحار؟.. ببطون الحيتانخلصت دراسة إلى نتائج غريبة حول مصير أطنان البلاستيك في البحار والمحيطات، مؤكدة أن الحيتان تبتلع ملايين من جزيئات البلاستيك يوميا.وقدرت الدراسة أن ... علم