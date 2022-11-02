ميار الببلاوي عن مشهدها الجريء: جالي اكتئاب وابني حزين

بعد تعرضها لانتقادات حادة، أوضحت الفنانة ميار الببلاوي أنها لم تقصد أن تتصدر التريند بتصريحاتها عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو" أو حديثها عن زملائها الفنانين خلال لقائها في أحد البرامج.

كما كشفت أنها دخلت في حالة اكتئاب كما تعرض ابنها لحزن كبير بسبب ما يكتب عنها في المواقع الإخبارية.

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"مش حدافع عن نفسي"

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها في فيسبوك "أنا مش هدافع عن نفسي ومش هقول إني صح بس ربنا شاهد إني بتكلم بعفوية ومبعرفش أتخابث ولا قصدى أي إساءة لأي حد من زملائي اللى بحبهم وبقدرهم وبعتز بأي عمل شاركتهم فيه طوال السنين الي فاتت، وأنا لا عاوزة أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد ولا يشرفني.. ونفسي أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد 25 سنة بينبشوا في الماضي.. في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة اشمعنى ميار اللي لازم تترجم وتتبهدل وكل اللي عاوز يعمل شو يبقى عليا".

"ارحموني"

وأضافت: "أنا برفض كل يوم مقابلات في برامج لكن مروة صبري أخت زميلتي عبير وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرمت أي مقابلة غير لما أعرف طبيعة الأسئلة وهركز فى كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيبورز يرحموني من العناوين اللي ملهاش علاقة بالكلام اللي جوه الفيديو".

أيضا أضافت: بالنسبة للتريند اللي أنا عاوزة أركبه -حد الله- أنى أركب التريند بشتيمة الناس ليا وعلشان أكدلكم أنا محولة موبايلي ومبردش على أي صحفي.. أنا نفسيتي تعبت وجالى اكتئاب وابني مضايق جدا وأختي كده كفاية، وبالنسبة لأنى بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندي حب للظهور قولوا اللى يعجبكم أنا ناجحة في برنامجي ولله الحمد وراضية بيه ولو جالي شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجأ للطرق الرخيصة دي علشان أشتغل وبالنسبة للميكب والرموش والضوافر حاضر هشلهم علشان أبقى كده واجهه للحجاب دا كل اللى عندى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

المشهد الجريء

وكانت ميار الببلاوي ظهرت في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم" وتحدثت عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو" وحكت كواليس تصويرها في رمضان.

وقالت "الفيلم كله متصور في رمضان وأنا عندي عقدة من موضوع رمضان دا، آه كنت شابة وبلبس عادي، لكن كان في مشهد مع عمرو عبد الجليل مكنتش عاوزة أصوره لأن كنا في رمضان لدرجة أني دخلت الحمام وقفلت على نفسي بالمفتاح وقعدوا يخبطوا عليا كنت مستنية المغرب يأذن قلت لنفسي حتى لو استغفر الله العظيم هعمل حاجة غلط ميبقاش في الصيام".

يذكر أن فيلم "ديسكو ديسكو" إنتاج 1993 بطولة نجلاء فتحي، وصلاح ذو الفقار، ومحمود حميدة، وشريف منير، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، وعبد الله محمود، وميار الببلاوي، تأليف عبد الحي أديب وإخراج إيناس الدغيدي.