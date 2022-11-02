وقعت إقراراً برغبتها استكمال العلاج.. جديد شيرين عبد الوهاب

لا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب اهتمام محبيها وجمهورها إثر الأزمة التي تمر بها.

وفي الجديد كشف مصدر عن رغبة شيرين استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها، وذلك بعد مرور 17 يوماً وانتهاء فترة الحجز الإلزامي للعلاج، وفق وسائل إعلام محلية.

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كما أكد أن الفنانة وقعت الثلاثاء على إقرار بكامل رغبتها لاستكمال فترة العلاج من المواد المخدرة بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية بالنزهة، وكان ذلك بعد إصابتها بحالة هياج عصبي.

شائعات وفاتها

فيما حرص نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، على توضيح آخر التطورات ومستجدات حالة شيرين الصحية، خاصة عقب انتشار بعض الشائعات التي انتشرت عنها خلال الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن شيرين في حالة صحة جيدة، ولم تغادر المستشفى أو البلاد كما انتشر عنها من شائعات.

وكان محامي الفنانة قد أصدر بياناً عاجلاً قبل أيام بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاتها، وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك إنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات.

مفاجأة من العيار الثقيل

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.