"النزوة" جريمة قتل تكشف أسرارا شائكة.. مسلسل يعرضه"شاهد VIP"

قصة حب تجمع رجل وامرأة يعيشان علاقة شائكة، فالرجل متزوج ولديه 3 أبناء، والمرأة متزوجة لكنها خسرت طفلها، وتعيش في أزمة مع عائلة زوجها، لكن جريمة قتل تقلب الأحداث.

هكذا تدور قصة مسلسل "النزوة" الذي يشارك في بطولته خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسالي شاهين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم سلوى محمد علي ورمزي العدل وميريت الحريري.

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العمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية وانطلق عرضه عبر باقة "VIP" من "شاهد"، مساء الخميس، ويتناول جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من طرف، وتتداخل فيها قصص الحب مع الانتقام، لترصد الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.

المسلسل من إخراج أمير رمسيس، وأشرف على تطوير المحتوى محمود دسوقي، وكتب السيناريو والحوار محمد الحاج ويمنى خطاب وياسمين زهدي.

وتبدأ قصة المسلسل بوقوع جريمة القتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان عن طريق الصدفة، وكيف واجها العديد من العراقيل، فيما تسببت نزوة في تغيير حياتهما، وعكرت صفو علاقتهما مع أسرتيهما.

حلقات المسلسل تتناول وجهتي نظر مختلفتين، بطريقة عرض غير كلاسيكية، حيث تظهر الشخصيات في مشاهد تجمع بين الماضي والحاضر.