كتب بأسعار خيالية.. أغلى مخطوطة بنصف مليون دولار بأكبر معرض للكتاب

مقتنيات نادرة لشركة أرامكو السعودية، خطفت أنظار زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، احتضنتها دار نمساوية عالمية مختصة بتوثيق الكتب والمخطوطات والخرائط النادرة، يبلغ عددها 13 لوحة توثق تاريخ الشركة السعودية عبر لافتات توعوية و"بوسترات" إعلانية قديمة عمرها أكثر من 50 عاماً، يعود تاريخها من العام 1973 إلى 1976.

لافتات نادرة توثق اهتمام أرامكو السعودية بسلامة موظفيها

جدير بالإشارة أن تلك اللوحات اللوحات الأصلية النادرة لشركة أرامكو السعودية تم اقتناؤها من متاحف عالمية وأفراد مهتمين بتوثيق التراث والتاريخ الخليجي، وتتضمن تلك اللافتات وفق إفادات ممثلي الدار النمساوية، عبارات تؤكد اهتمام "أرامكو" بموظفيها والعاملين فيها تتناول إرشادات لحماياتهم من الأضرار والمخاطر لضمان صحتهم وحيويتهم وسلامة أرواحهم، يشار إلى أن أسعار تلك اللوحات تبلغ ألف يورو للقطعة الواحدة.









مخطوطة طبية بسعر أكثر مليونا درهم ياسر التميمي مدير فرع الشارقة للدار النمساوية

مادة اعلانية

وأبرز العبارات التي رصدتها عدسة "العربية.نت" خلال جولة خاصة إلى أرجاء المعرض الدولي الذي يقام في إكسبو الشارقة، وتستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الحالي، من تلك العبارات "استعمل نظارات السلامة"، قبعة السلامة أفضل صديق للإنسان" و"لإتقاء أخطار الحر في الصيف استعمل المرش لإزالة المواد الكيماوية الخطرة" وغيرها.

كتب ومخطوطات نادرة قيمتها 10ملايين دولار

إلى ذلك، فإن جناح شركة "أنليبرس آند أنتكوريات فورم" النمساوية يحتوي هذا العام على كتب ومخطوطات تاريخية نادرة تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 10ملايين دولار، يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، وتمثل كنزاً ثميناً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحرص المشاركة سنوياً في أكثر من 9 دورات متلاحقة للمعرض، بوصفه منصة عالمية مرموقة. فقد تصدر للعام الثاني على التوالي، معارض الكتب العالمية، ليستمر المعرض الأكبر على مستوى العالم، على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة فضلا عما يمثله كسوق رائجة للكتب، ومنصة ريادية حاضنة لكل دور النشر المحلية والعربية والعالمية.

"ألف ليلة وليلة" الأقدم في التاريخ بربع مليون دولار

وأوضح ياسر رعد التميمي، مدير فرع الشارقة لشركة "انليبرس" للكتب والمخطوطات النادرة في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن مشاركة هذا العام تتضمن مخطوطة مكتوبة بالذهب على ورق مصبوغ في ثمانية آلاف سطر.

يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي. بقيمة 125 ألف يورو، وتعرض الدار أيضا مخطوطة نادرة للغاية تعد أول طبعة كاملة باللغة العربية من كتاب ألف ليلة وليلة، وتوجد فقط سبع نسخ فقط في المكتبات في جميع أنحاء العالم. وقيمتها 300 ألف دولار، مشيراً أن ندرتها تعود لكونها من المخطوطات التي كانت ممنوعة ومحرمة في ذلك الوقت حيث تم حرق نسخ كثيرة منها عام 1835.

علبة أهداها ملك البرتغال للملكة آن البريطانية بـ79 ألف يورو

وأشار التميمي إلى مجموعة علب توترتواز تم إهداؤها من قبل ملك البرتغال إلى الملكة البريطانية آن، عبارة عن صندوق كتاب ذهبي مع صندوق لافت للنظر مرصع بالجواهر على شكل كتاب من صدف السلحفاة ومصمم خصيصاً للملكة آن ملكة بريطانيا العظمى. يعود تاريخها إلى أوائل العام 1702. وسعرها 79 ألفا و500 يورو.

أول مدونة يوميات مطبوعة لأبوظبي عام 1590

وتضم مقتنيات الدار وفق إفادات التميمي، أول مدونة يوميات مطبوعة لأبوظبي عام 1590 للرحال البريطاني جاسبارو بالبي، بسعر 150ألف يورو، يشرح بالتفصيل رحلته التي استمرت تسع سنوات من البندقية إلى الشرق الأقصى بين 1579 و 1588. كما توجد وثيقة رسمية مختومة من الشارقة شهدها حاكم الشارقة آنذاك وقطعة من المراسلات الخاصة تتعلق بتأسيس مؤسسة حكومية في رأس الخيمة قبل ست سنوات من الاستقلال.

تلسكوب أصلي من عام 1856 بسعر 25 ألف يورو

إضافة إلى لوحات مائية بريشة الرسام البريطاني وليام كولينجوود، تظهر سفن البحرية الهندية في الخليج مع تلسكوب أصلي من عام 1856-1858، وسعره 25000 يورو. وكذلك توجد مجموعة مذهلة من الألوان المائية الأصلية رسمها نفس الرسام البريطاني خلال مهمة رحلته إلى الشرق الأوسط في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر.

أغلى مخطوطة طبية إسبانية قيمتها نصف مليون دولار

وأفاد التميمي متحدثاً لـ"العربية.نت" أن أغلى مخطوطة طبية إسبانية غير مسجلة توثق لفترة ما قبل إجلاء اليهود من إسبانيا يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، ويبلغ سعرها نحو نصف مليون يورو. وهي عبارة عن نص طبي أصلي للطبيب اليهودي الإسباني موسى أبو عكر، لم يتم تسجيله حتى الآن باللغة الإسبانية العامية، وافق عليه وربما حرره المؤلف بنفسه، ومن المحتمل أنه تم إنتاجه خلال حياته في السنوات الأخيرة من الوجود اليهودي في إسبانيا.