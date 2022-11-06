ألّف رباعية شعرية بالعامية.. هذا ما كشفه أحمد السقا

خلال حلوله ضيفاً على فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، كشف الفنان المصري أحمد السقا، موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، واهتماماته بالشعر الجاهلي وتفضيله لقراءة الكتاب المطبوع أكثر من الكتب الإلكترونية، إلى جانب أمنيته في العزف على الجيتار.

وفاجأ السقا الجميع خلال ندوة حوارية في إكسبو الشارقة، بقراءة رباعية شعرية بالعامية من تأليفه.

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كما لفت إلى أن حبه لإلقاء الشعر الجاهلي وقراءته جاء منذ زمن بعيد، وقرأ بصوته مقطعاً من قصيدة شهيرة لامرؤ القيس. وأضاف في حديث لـ"العربية.نت"، أن تواجده بمعرض الشارقة يعدّ امتداداً لرسالة الفن والثقافة والتنوير، مفصحاً عن موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، وميله إلى قراءة الكتاب الورقي واهتمامه بالشعر العربي القديم.

"الاختيار" صورة شاملة عن أهم فترة

كذلك تحدث بطل "الاختيار"، عن عدد من المشاهد التلفزيونية التي أداها مع أبطال المسلسل واعتبر تمثيله فيه تشريفاً لسيرته الذاتية، لما في العمل من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن أحد أسرار نجاح المسلسل يكمن في إظهار الجانب الإنساني في حياة شخصياته العسكرية، مؤكداً أن الشباب الذين لم يكن وعيهم قد اكتمل خلال فترة الأحداث التي يصورها المسلسل وجدوا في العمل صورة شاملة ومؤثرة عن تلك الفترة. وأوضح أن أهم ما تركه المسلسل في نفسه، فهو أنه تعرف من خلال دوره على عالم ضابط المخابرات وكيف يضحي من أجل أداء واجبه الوطني، مؤكداً استعداده للقيام بدور البطل التراجيدي الذي يلهم الشباب على نمط أفلام ديزني، لكنه استدرك أن هذا النمط من الأفلام بحاجة إلى تمويل كبير نظراً لتكاليف الإنتاج المرتفعة لتنفيذ الخدع السينمائية الحركية.

لحظة انفعال صادقة تجاه مرحلة حساسة

إلى ذلك، شارك السقا في الجلسة الحوارية مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار الكاتب هاني سرحان، الذي تحدث بدوره عن أهمية وقيمة المسلسل كونه يصور الأحداث الحقيقية التي عاشتها مصر في فترة محددة، نجح خلالها الضباط في إنقاذ البلد.

وأوضح أن دوره ككاتب تمثل في العمل على منح شخصيات المسلسل حياة إنسانية من خلال التركيز على جوانب اجتماعية من حياتهم وأفراحهم وأحزانهم، لإبراز معاناتهم وتضحياتهم في سبيل واجبهم الوطني.

كذلك كشف سرحان عن أعماله الجديدة، ومنها مسلسل لرمضان القادم بعنوان "سوق الكانتو" إضافة إلى مشروع مسلسل للأطفال يعد لكتابته جانب مشروع مجلة عن التراث المصري، موضحاً استعداده لكتابة مسلسل رومانسي يبعد عنه الصورة النمطية التي تحصره في كتابة مسلسلات الحركة. وتتواصل فعاليات الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار"كلمة للعالم"، حتى 13 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن السقا مشغول حالياً بالتحضير لبطولة عمل درامي جديد بعنوان "الجبل" للمخرج محمد سلامة، من المقرر عرضه في رمضان القادم.