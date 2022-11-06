ميار الببلاوي لمنتقديها: فكرت بإنهاء حياتي بسببكم!

خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لموجة عنيفة من الانتقادات بعد حديثها عن نصيحة الفنانة نجلاء فتحي لها لإقناعها بتجسيد مشهد جريء في رمضان.
انتقادات لاذعة
وردا على هذه الانتقادات، وجهت الفنانة الشابة رسالة إلى جمهورها عبر حسابها في إنستغرام، مناشدة المنتقدين للكف عن الحديث عنها.
وأكدت أنها فكرت بإنهاء حياتها انتحاراً مراراً لما شعرت به من ظلم شديد، لكنها تراجعت عن ذلك.
وأشارت الببلاوي خلال رسالتها إلى أن ذنبها الوحيد هو أنها أقرت بالحقيقة، موضحة أنها أرادت توضيح الأمر والدفاع عن نفسها، إلا أنها لم تحسب أنها ستتعرض لكل هذا الكم من الانتقاد، على حد قولها.
مشهد جريء
يذكر أن ميار الببلاوي كانت تحدثت في أحد البرامج المصرية عن مشهدها الجريء في فيلم "ديسكو ديسكو"، راوية كواليس تصويره في رمضان.
وابتعدت الببلاوي عن التمثيل منذ فترة، لتتفرغ لتقديم برامج تلفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع، حيث تنقلت بين العديد من القنوات الفضائية.
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