صورة تجمع ياسمين صبري وأبو هشيمة في مطعم تثير التساؤلات!

أثارت صورة متداولة تجمع الممثلة المصرية ياسمين صبري مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة التساؤلات من جديد.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثنائي من داخل مطعم وهما يتناولان العشاء، ما أثار الجدل بين جمهور ومحبي الثنائي الشهير.

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إلى ذلك، كشف مصدر لموقع "القاهرة 24"، أن هذه الصورة قديمة وليست لقاءً حديثا بين الطرفين سواء من ياسمين صبري أو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأن الأخبار التي انتشرت عن أنهما عادا لبعضهما غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

يذكر أن زواج ياسمين وأبو هشيمة استمر لمدة عامين، قبل إعلانهما عن انفصالهما بهدوء في مايو الماضي.

وقال أبو هشيمة خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية" حينها "أكن كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين، لكن حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها، لأنها تتعلق بطرف ثاني أيضا، مضيفاً أن زوجته السابقة إنسانة محترمة جدا".

بدورها أثنت الفنانة المصرية على طليقها في تصريحات محلية، مؤكدة أنه كان كريما جدا معها، يفاجئها ويغرقها دوما بالهدايا.

وكانت الفنانة ياسمين صبري عادت لمتابعة طليقها أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، كما بادلها رجل الأعمال المعروف نفس الخطوة، بعد أشهر وجيزة على انفصالهما، ما فتح باب التساؤلات حول عودة الثنائي من جديد لبعضهما.

وكان أحمد وياسمين تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، فيما لم يسفر الزواج عن أبناء.