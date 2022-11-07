داليا مبارك تصدم جمهورها.. وتعلن انفصالها عن زوجها الأميركي

فاجأت المطربة السعودية داليا مبارك الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 7 سنوات من مدرب الملاكمة الأميركي الهيم ستاركس بعد قصة حب أثارت ضجة حول هوية الأخير.
وقالت صاحبة (عشرة سنين) في لقاء تلفزيوني على هامش حفل (ضيافة) الذي أقيم في دبي، "اخترنا انا وياه كل واحد فينا إتجاه في الحياة".
كما أضافت "فيه شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات وكانت 7 سنوات حلوين قربنا فيهم من بعض اتعلمنا فيهم من بعض وحبنا لي لي وجاز".
#داليا_مبارك تكشف حصرياً عبر برنامج إنسايدر بالعربي عن انفصالها#TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي#TheInsider@e_nakhle @daliamubarak https://t.co/JsSHmKKcVU pic.twitter.com/Uq1V5tFLPh— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) November 5, 2022
وحول سبب الانفصال عن زوجها رغم قصة الحب التي جمعت بينهما، قالت داليا مبارك: "وصلت لقناعات في حياتي أن في التخلي حب ، لما تتخلين عن الحب يكون فيه حب كل واحد فينا اختار اتجاهاً في الحياة".
كذلك أكدت داليا مبارك على استمرار الحب والاحترام بينها وبين زوجها من أجل تربية بناتها، مشيرة إلى أنها تعلم جيداً أنه ما زال فخوراً بنجاحها.
في المقابل، رد ستاركس على خبر انفصاله عن زوجته من خلال فيديو شاركه عبر خاصية ستوري على حسابه في إنستغرام قائلاً "أحب داليا مبارك وأتمنى لها كل التوفيق".
كما شكر الجميع على سؤالهم عنه، مبيناً أنه مستمر بدعم داليا ويكن لها كل الإحترام.
وتزوجت داليا مبارك من رجل الأعمال ومدرب الملاكمة الشهير الهيم ستاركس منذ 7 سنوات بعد أن جمعتهم قصة حب، وأقيم حفل زفافهما في تركيا، وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ديانة زوجها، والتي أكدت في النهاية أنه مسلم.
كما رزق الثنائي بطفلتين، هما (جاز ولي لي)، وإحتفلا بداية العام الحالي بعيد زواجهما بحفل كبير، أطلقوا عليه عبارة "العرس الجديد"، وكانت أجواء الحب والرومانسية تعم المكان ما أثار الصدمة لدى متابعيها عند إعلانها الطلاق!.
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