تفاصيل الحالة الصحية للطفل مطرب "الغزالة رايقة"

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كشفت والدة محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة" تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة دخل على إثرها المستشفى.
حساسية على الصدر
وقالت والدة محمد أسامة إن ابنها مصاب منذ زمن بحساسية بالصدر، وخلال الساعات الماضية شعر بتعب في صدره، والآن يخضع لجلسات علاج الصدر بشكل يومي، وفق ما نقل عنها موقع "المصري اليوم".
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يشار إلى الطفل محمد أسامة هو صاحب أغنية "الغزالة رايقة" التي انتشرت بشكل واسع في مصر، وكانت سبب شهرته ونجاحه رغم صغر سنه.
"من أجل زيكو"
والأغنية طرحت كدعاية لفيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي، وكريم محمود عبدالعزيز.
يذكر أن الطفل المطرب شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة" للكاتب خلدون قتلان والمخرج تامر إسحاق.
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