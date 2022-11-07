"ناقص تطلعولي أنياب".. رد لاذع من هيفاء وهبي على التنمر

بعد حملة التنمر التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، خرجت الفنانة هيفاء وهبي عن صمتها لترد بشكل لاذع على منتقديها.

رد حاد

ففي رسالة عبر خاصية الستوري بحسابها الخاص على "إنستغرام"، وبخت الفنانة اللبنانية أمس كل منتقديها، واعتبرت أن تشويه ملامحها أو إظهارها أكبر سناً يعود إلى نفسية مريضة ورديئة لهؤلاء الناس، قائلة "ناقص تطلعولي أنياب".

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كما أشارت إلى أن كل ما حدث عبارة عن حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كثر ورجال غير محترمين، على حد قولها.

سخرية وتنمر

يذكر أن فيديو وصورا عدة كانت انتشرت لهيفاء من كواليس حفلها بالمملكة العربية السعودية، التقطت من زاوية سفلية أظهرتها بملامح مختلفة وأكبر سناً، ما أشعل حملة تنمر عليها.

وسبق أن علقت صاحبة "بوس الواوا" في لقاء تلفزيوني على تلك الضجة، مؤكدة أنها لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، قائلة "لا يستوقفني مثل هذا الموضوع، لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد"، مشيرة إلى أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الملايين على الهواء مباشرة شكلاً وفناً.