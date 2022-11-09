تركي آل الشيخ: محمد عبده وروتانا يوقعان عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب
تركي آل الشيخ: أكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي
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قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إنه حضر، الثلاثاء، "توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا".
وأضاف في تغريدته على تويتر: "لينتقل بذلك إرث (محمد عبده) الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي".
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حضرت اليوم توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا 🙏❤️— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 8, 2022
لينتقل بذلك إرثه الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي 🇸🇦 pic.twitter.com/xWLCXE3rzT
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