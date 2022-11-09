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تركي الشيخ ومحمد عبده
تركي آل الشيخ ومحمد عبده

تركي آل الشيخ: محمد عبده وروتانا يوقعان عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب

تركي آل الشيخ: أكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي

دبي - العر بية.نت
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قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إنه حضر، الثلاثاء، "توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا".

وأضاف في تغريدته على تويتر: "لينتقل بذلك إرث (محمد عبده) الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي".

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