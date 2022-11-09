تركي آل الشيخ: محمد عبده وروتانا يوقعان عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب

قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إنه حضر، الثلاثاء، "توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا".

وأضاف في تغريدته على تويتر: "لينتقل بذلك إرث (محمد عبده) الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي".

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