ابنة شيرين عبد الوهاب بعيون متورمة.. هل تعرضت للضرب؟

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نشر على "تيك توك" لابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب "هنا" وقد ظهرت بعين متورمة.

"ميكب الهالوين"

وأوضحت في مقطع فيديو أن المشهد لم يكن سوى "ميكب" للهالوين، قائلة: "لكل الناس اللي فاكرين إن حد ضربني في الفيديو اللي عنيا كانت وارمة فيه، ده كان كله ميكب للهالوين".

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يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو "تيك توك" ظهرت فيه ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب وكأنها مصابة بكدمة في عينها، وهي تردد كلمات إحدى الأغاني الأجنبية.

أزمة شيرين تتجدد

وفي جديد والدتها، اشتعلت أزمة شيرين مع شقيقها من جديد، بعد أن هاجمته فور خروجها من المستشفى، وتوعدته بسبب ما اعتبرته مؤامرة بدافع الشفقة والأخوة.

إلا أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين الذي أجبرها على دخول المستشفى، للعلاج من إدمان المخدرات، قرر أن يعلق على أفعالها عقب خروجها من المستشفى.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل.. تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك.. وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب".

"المدعو ميمي"

وانتقل بعدها ليعلق على إنهاء علاقتها مع ميمي فؤاد، مدير أعمالها السابق، وكيف تحول في غضون أيام إلى "المدعو ميمي"، بحسب ما ورد في بيان شيرين.

حيث علق شقيقها قائلا "اللي كنتي من شهر منزله صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر"، مبديا اندهاشه مما فعلته معه، وإنهاء علاقة العمل بينهما.

وفي نهاية تعليقه ألمح محمد عبد الوهاب إلى تواجد حسام حبيب زوجها السابق بصحبتها، وهو الأمر الذي نفته شيرين فور خروج صورة تجمعهما معا.