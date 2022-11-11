محمد صلاح يلغي متابعة شيرين.. ما السبب؟

على الرغم من خروجها من مستشفى علاج الإدمان، يبدو أن تداعيات أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لن تنته قريباً، وقد تطال صورتها لدى العديد من محبيها.

ولعل أول الغيث إلغاء اللاعب محمد صلاح متابعة صاحبة "آه يا ليل" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

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فيما ربطت التعليقات الأمر بسبب حملة مكافحة المخدرات التي قادها النجم المصري مؤخراً، مع دخول شيرين للعلاج بسبب التعاطي.

"القمر لما يكتمل"

فقد قدم النجم المصري حملة مكافحة المخدرات "أنت أقوى من المخدرات"، وبعدها دخلت شيرين في أزمتها الأخيرة التي أدخلتها مستشفى للعلاج من الإدمان.

يذكر أن شيرين كانت نشرت قبل أسابيع صورة مع صلاح عبر إنستغرام وعلّقت عليها قائلة: "القمر لما يكتمل".

في حين يتابع صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مشاهير كثر عرب وأجانب.

حملة ضد المخدرات

وقد شارك اللاعب الدولي في الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مشاركة طوعية تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".

يشار إلى أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت دخلت قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة، وفق ما أعلنت عائلتها، في أزمة شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية.