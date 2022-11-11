شربت من وعاء كلب! مادونا تغضب جمهورها

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أثارت المغنية الأميركية مادونا عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد ظهرت ملكة البوب البالغة من العمر 64 عاماً في فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام بجانب دراجة نارية ومخزن للطعام.
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إلا أن المفاجأة الصادمة أنها شربت الماء من وعاء كلب على الأرض، وفق مواقع مختصة بأخبار المشاهير.
تدمر "أسلوبها الأيقوني"
ما أغضب وأزعج جمهورها ومحبيها، حيث علق البعض قائلين إن "الأمر يصبح محرجاً أكثر فأكثر. ليس من السهل أن نكون من معجبي مادونا بعد الآن".
فيما لفت آخرون إلى أن "هذا آخر شيء كان يتوقعه أي منا من مادونا"، مضيفين أنه أمر محزن أن يروها تدمر "أسلوبها الأيقوني"، حسب وصفهم.
كذلك شددوا على أن ما فعلته ليس له معنى وأن هذا ليس فناً.
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