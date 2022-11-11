مرة أخرى.. حسام حبيب يعيد متابعة شيرين على "إنستغرام"

عادت أخبار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب للواجهة مجدداً.

فبعدما ألغى الثنائي الشهير متابعة بعضهما وحذفا الصور التي جمعتهما معاً من على "إنستغرام" بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى طلاقهما، عاد حسام حبيب لمتابعة النجمة المصرية من جديد، بينما لم تتابعه الأخيرة.

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وجاءت متابعة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى، وعودتها إلى المنزل وتردد حسام حبيب على زيارتها.

شقيقها يلمح لعودتها إلى حسام حبيب

وكان محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين الذي أجبرها على دخول المستشفى، للعلاج من إدمان المخدرات، علق على أفعالها عقب خروجها من المستشفى.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل.. تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك.. وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب".

وانتقل بعدها ليعلق على إنهاء علاقتها مع ميمي فؤاد، مدير أعمالها السابق، وكتب "اللي كنتي من شهر منزله صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر"، مبديا اندهاشه مما فعلته معه، وإنهاء علاقة العمل بينهما.

كما ألمح محمد عبد الوهاب إلى تواجد حسام حبيب زوجها السابق بصحبتها، وكتب محمد عبد الوهاب قائلا "يا ترى بقى بعد كل ده.. لوسي ابن طنط فكيهة.. اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي.. في فيلا قرايبه في "لاند مارك" مبسوط ؟".

رد غير مباشر من حسام حبيب

بدوره، رد حسام حبيب عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام"، على شقيق النجمة المصرية حيث كتب قائلا "زعلان على شلتك يا بطيخة".

وهو الأمر الذي فسره البعض باعتباره ردا غير مباشر على شقيق شيرين عبد الوهاب، وكونه غاضبا من رحيل من كانوا ينقلون إليه أخبار شقيقته.

يشار إلى أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت دخلت قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة، ليصدر محاميها ياسر قنطوش بياناً يكشف عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها، ما أثار صدمة لدى محبي صاحبة "آه ياليل" لتتراجع نبرة التأييد والتعاطف معها بسبب موقفها من عائلتها.