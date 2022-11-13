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الموسيقار الراحل محمد سلطان
الموسيقار الراحل محمد سلطان

وفاة الموسيقار المصري محمد سلطان بعد صراع مع المرض

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أصدر بيانا ينعي فيه الراحل، مع التأكيد على أنهم يقومون بالتنسيق لإقامة عزاء في مكان يليق بقيمة الموسيقار الراحل.

القاهرة - أحمد الريدي
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غيّب الموت الموسيقار المصري محمد سلطان مساء الأحد، إثر صراع طويل مع المرض وتعرضه لأزمة قلبية نقل بسببها إلى مستشفى قصر العيني قبل أن يتوفى هناك.

الموسيقار المصري رحل عن عمر يناهز الـ 85، حيث ولد في في الإسكندرية عام 1937، وعرف في بداياته الفنية كممثل، قبل أن يتجه إلى مجال الموسيقى.

تزوج الراحل من المطربة فايزة أحمد وأنجبت منه ولدين، يعملان في مهنة الطب في فرنسا حسبما ذكر والدهما من قبل، كما لحن لزوجته أشهر أغانيها من بينها "غريب يا زمان" و "قاعد معايا".

محمد سلطان وفايزة أحمد
محمد سلطان وفايزة أحمد

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أصدر بيانا ينعي فيه الراحل، مع التأكيد على أنهم يقومون بالتنسيق لإقامة عزاء في مكان يليق بقيمة الموسيقار الراحل.

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سلطان ورث حب الموسيقى عن والدته التي كانت تجيد العزف والغناء، فتعلم العزف على العود والبيانو منذ أن كان طفلا، فيما كان والده ضابط شرطة وصل إلى رتبة حكمدار.

وللراحل قصة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي التقى به وأعجب بفنه، حيث التقت فايزة أحمد بعبد الوهاب، وتحدثت معه عن موهبة سلطان، وابلغها موسيقار الأجيال أنه التقى به قبلها، ونصحها أن تتعاون معه، وتوقع أن يكون له شأن كبير في مجال الموسيقى والألحان.

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