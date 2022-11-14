الخارجية الأردنية تتدخل بعد تعرض فنان أردني للاعتداء بمصر

لا يزال الغموض يسيطر على حادثة الاعتداء على الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، دون الإفصاح عن أي معلومة تكشف سبب الهجوم الذي أدى إلى تعرضه لنزيف حاد على الدماغ وإدخاله إلى العناية المركزة.

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي في تصريحات سابقة، إصابة الفنان الأردني أشرف طلفاح بنزيف حاد في الدماغ بسبب الاعتداء.

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تدخل رسمي أردني

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، متابعتها للحالة الصحية للفنان الأردني الذي يتواجد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات في مصر.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيانٍ وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، إن "وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة" منذ تبلّغها بتعرض الفنان "لظروف ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية" أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت.

وأكد المجالي أن السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في مصر بخصوص الوضع الصحي للفنان الأردني، وأن مندوباً عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى، حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة لطلفاح منذ لحظة وصوله.

وبيّن المجالي أن القنصل في السفارة الأردنية في القاهرة والمستشار الإعلامي فيها تواجدا إلى جانب طلفاح في المستشفى بحضور الفريق الطبي المشرف عليه، وطلبت السفارة أمس نقله إلى العناية المركزة نظراً لحالته، وتزويدها بتقارير طبية مفصلة حول وضعه الصحي.

تنسيق أمني وطبي

كما أطلعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية عائلة طلفاح على حالته الطبية وفقاً للتقارير الطبية الأولية الصادرة عن المستشفى، فيما تستمر السفارة الأردنية في القاهرة بالتواصل مع شقيق الفنان الذي وصل إلى القاهرة أمس، والتنسيق معه حيال أي مستجدات طبية أو مستجدات متصلة بالتحقيق الأمني في الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية تقديرها لحالة الاهتمام والمتابعة التي يوليها الرأي العام لوضع الفنان الأردني، وأنها ومن خلال السفارة الأردنية في القاهرة تتابع بشكلٍ حثيث ومستمر تطورات حالته الصحية، وأنها على تنسيق دائم مع الجهات الطبية والأمنية في مصر لضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة له، وسير إجراءات التحقيق الأمني بخصوص حقيقة الحادثة التي لا تزال طبيعتها وتفاصيلها قيد تحقيقٍ أمني مصري بالتنسيق الكامل مع السفارة الأردنية في القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المجالي أن أولوية الجهود المبذولة تتمثل بالاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الأردني وتوفير أي متطلبات تساعد في تحسّنها، بالتوازي مع الإجراءات الخاصة لجمع المعلومات والبيانات للتوصل إلى حقيقة ما جرى معه من أحداث ستكشف عنها التحقيقات المعنية بالحادثة.