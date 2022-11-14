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أحمد الفيشاوي على السجاد الأحمر 

بحركات غريبة مخالفاً اللباس الواجب ارتداؤه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمهرجان القاهرة

ظهر وحيداً على السجاد الأحمر لأول مرة بعد انفصاله عن زوجته

القاهرة- العربية.نت
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بإطلالة مثيرة للجدل، ظهر الفنان أحمد الفيشاوي على السجاد الأحمر لأول مرة وحيدا بعد انفصاله عن زوجته سيدة الأعمال ندى الكامل التي ظهرت برفقته على مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، ورقص رقصة غريبة مما أذهل جميع الحضور.

حلق ووشم ونظارة

وفي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، أطل الفنان المصري بحلق ووشم ونظارة شمسية، ملقياً القبلات والتحية للمصورين في مشهد لافت للأنظار.

وخالف أحمد الفيشاوي بإطلالته تعليمات الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان بشأن "الدريس كود" أو اللباس الواجب ارتداؤه لحضور فعاليات المهرجان، حيث أوضح فهمي أنه يجب على الفنانين الرجال ارتداء بدلة كلاسيك سوداء اللون، وظهر أحمد الفيشاوي على الريد كاربت ببدلة وردية اللون.

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تكريم للفنانين

وشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أبرز الفنانين، منهم المخرج المجري بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري التي ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصد جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وستتنافس على جائزة الأفضل للفيلم القصير أفلام: الطيور هاجرت من لبنان، دولة طنين من السودان، ودعوة من الخلا للبحر من الأردن وألمانيا، رقم 8 من أستراليا، من العمل الشيطان من مصر، حمزة: أطارد شبح يطاردني من مصر، الغميضة من بولندا، المقابلة من مصر، موجات يوجين الأخيرة من هولندا، ماما من مصر، صاحبتي من مصر، أمنية واحدة لعينة من جمهورية التشيك، ليلة هادئة بمنتزه مونتيري من أميركا والصين، روزماري بعد أبي من أميركا، قصة قصيرة من الصين، الوقوف عارية من فرنسا.

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