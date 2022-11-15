شاهد.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي ويرفض التصوير معها

تعرضت المذيعة المصرية بوسي شلبي لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

فقد أحرج الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأحد، مواطنته الإعلامية بعدما طلبت الأخيرة التقاط صورة تذكارية لهما، ما استدعى رفض فهمي طلبها، وابتعد مسرعا بصحبة زوجته.

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لكن بوسي شلبي أصرت وكررت طلبها بأخذ صورة عبر هاتفها، لكن النجم المصري غادر السجادة الحمراء وتجاهلها، ليفسر متابعون ذلك بأنه بسبب مخالفتها للتعليمات الخاصة بزي المهرجان (dress code)، مرتدية فستانا مفتوحا من الأعلى.

انتقادات واسعه للفنان " حسين فهمي " بعد تجاهله التصوير مع الفنانة " بوسي شلبي" في #مهرجان_القاهرة_السينمائي !!! pic.twitter.com/JrxmDf6Kzv — Scope arabic | (@scopearabic) November 15, 2022

إلى ذلك، أوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، رفضه التصوير مع بوسي شلبي، وقال في تصريحات تلفزيونية "قلت لبوسي لا داعي للموبايل، هي دائماً تصور بكاميرا هاتفها المحمول، وحينما وجدته قلت لن ألتقط صورة معها".

ووضح أنه لا يوجد خلافات بينهما، نافياً ما تم تداوله من أنباء حول أن فستانها هو السبب.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، وكان لافتاً في دورة هذا العام هو التزام النجمات بقواعد الملابس الخاصة بالمهرجان "دريس كود"، حيث طالبهن حسين فهمي بارتداء فساتين تليق بقيمة مهرجان القاهرة بعيدا عن الأزياء الفاضحة واللافتة للنظر، وهو ما علقت عليه بعض الفنانات بعدم حضورهن.