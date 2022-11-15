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شاهد.. محمد رمضان وسط حشد جماهيري في السيدة زينب

القاهرة- العربية.نت
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مع اقتراب الموسم الرمضاني 2023، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير مسلسل "العمدة" في حي الجمالية بمصر، حيث تجمهر عدد من محبيه ولاحقوا سيارته لتحيته والتقاط الصور معه.

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صور مع الجمهور

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يخرج من فتحة السقف في سيارته، والتقط الصور مع الجمهور من مختلف الأعمار.

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في حي السيدة زينب.

معاناة أب

ويلعب محمد رمضان شخصية جعفر العمدة، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ويتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع جعفر العمدة زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقبر فارغ لقراءة الفاتحة على روحه، وفقا لتصريحات مخرج العمل محمد سامي لبرنامج "أنا سعيد".

ومسلسل "العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، قصة وسيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وتشارك محمد رمضان بطولته الفنانة زينة.

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