اللحظات الأخيرة في حياة محمد سلطان.. مديرة أعماله تكشف

بعد أن خيم الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الموسيقار المصري محمد سلطان الأحد الفائت، كشفت مديرة أعماله تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وأوضحت سميرة سليمان في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المحلية، أن سلطان كان بحالة جيدة حين استيقظ الأحد وتناولا الإفطار سوياً، ثم أطعما القطط. إلا أنه مع اقتراب موعد الغداء قال لها إنه يشعر بالتعب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى القصر العيني.

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فيما أكدت أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

"أنا حاسس إني هموت"

كما أضافت أنه قبل الوفاة بثلاثة أيام، قال لها: "أنا حاسس إني هموت، هتروحي قبري؟".

إلى ذلك أردفت أن وصيته كانت أن يتم لفه بعلم مصر عند وفاته وتكون جنازته من مسجد عمر مكرم.

يذكر أن محمد سلطان توفي الأحد عن عمر ناهز 85 عاماً، فيما شيع جثمانه الثلاثاء من مسجد عمر مكرم، بعد وصول نجله طارق من ألمانيا، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين، أبرزهم نيفين حفيدة الفنان الراحل زكي رستم والفنان حلمي عبد الباقي.

نبذة عنه

وولد سلطان في الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية. ثم اتجه للتمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد وأنجبا توأماً هما طارق وعامر.

كما لحن لزوجته أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي".

كذلك شارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم "بلا غد" عام 1962.