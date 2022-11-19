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خطبة فنانة مصرية في برنامج تلفزيوني
رنا رئيس ومفاجأة الخطوبة

خطوبة فنانة مصرية أثناء تصوير برنامج تلفزيوني

الحدث شهده برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء الجمعة، حيث كانت الفنانة المصرية رنا رئيس، ضيفة الحلقة،

القاهرة- أحمد الريدي
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موقف طريف شهده برنامج مصري، حيث عقدت خطوبة فنانة مصرية أثناء تسجيلها لحلقة تلفزيونية، دون أن تعلم بتواجد خطيبها في موقع التصوير.

الحدث شهده برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء الجمعة، حيث كانت الفنانة المصرية رنا رئيس، ضيفة الحلقة، وكشفت خلال التصوير أنها ستعلن قريبا عن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني.

رنا
من 5
  • رنا
  • من البرنامج التلفزيوني
  • خطبة فنانة مصرية
(5 صور)
رنا
رنا
من البرنامج التلفزيوني
من البرنامج التلفزيوني
خطبة فنانة مصرية
خطبة فنانة مصرية

وفجأة خرج شاب من بين الحضور ليفاجئ الفنانة المصرية ويقدم إليها خاتم الخطوبة أمام الحضور، وهو الموقف الذي لم تكن تصدق حدوثه.

وكشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي مقدمة البرنامج عن كواليس ما جرى، حيث علموا خلال التحضير للحلقة وقبل التصوير أن رنا رئيس على وشك الإعلان عن خطوبتها والارتباط قريبا.

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وهو ما دفع فريق الإعداد للتواصل مع والدتها ووالدة العريس وشقيقها الأكبر، وحصلوا على موافقتهم من أجل تقديم مفاجأة لها خلال تصوير الحلقة.

وبالفعل حضر الشاب إلى تصوير الحلقة وتواجد بين الحضور، وفور أن أعلنت عن وجود مشروع ارتباط قريب لها، خرج الشاب من بين الحضور وقدم إليها خاتم الخطوبة أمام الجمهور، وأعلنت رنا موافقتها على الخطوبة.

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