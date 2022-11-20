بالفيديو.. والد ياسمين صبري يفضح أسراراً عن حياة ابنته

عادت الأزمة بين الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ووالدها إلى الواجهة مجددا، فقد فضح والد الممثلة المصري، ياسمين صبري أسرارا جديدة عن حياة ابنته العاطفية والدراسية وعلاقته بها.

وقال الدكتور أشرف صبري خلال لقاء تلفزيوني على قناة "القاهرة اليوم"، إن والدة النجمة الشهيرة كانت السبب في انفصالها عن زوجها الأول (دودي) طبيب العيون، مشيرا إلى أن الأخير كان دائم الشكوى من علاقتهما.

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كما تابع: "ياسمين كانت في بداية الكلية.. وكان ليها قصة حب كدة مكنتش مرتاح لها خالص.. كنت مبسوط إنها بتحكيلي، وكانت كثير تعيط وتقولي طب أنا هعمل إيه.. أقولها قوليلوا كذا، ولو رد عليكي بالطريقة كذا يبقى فعلا بيحبك".

إلى ذلك، قال أشرف صبري إن ابنته الفنانة لم تحب الدراسة، وإنها دائما كانت تتعرض للفصل من الجامعة.

كما أضاف "ياسمين كانت في جامعة بيروت في الإسكندرية، والعميدة موجودة لو عايزين نتواصل معاها، كانت بتغيب كتير وكان هيحصل فصل، روحت علشان ألحق أصلح الموقف، خصوصا أنها كانت بتتفصل مرتين في السنة".

وأوضح أنه لم يغضب من نصيحة الفنان محمود عبد العزيز بابتعادها عن الوسط الفني، مضيفًا: "مضايقتش، وأنا كنت متوقع هتشتغل شوية وهتشوف حاجة تانية".

وتابع أشرف صبري: "ياسمين لم تكن مستقرة لأنها حينما بدأت كانت تعمل في مكتبة الإسكندرية، وتكون متضايقة جدا وتقول لا يعطوني حاجة، أقول لها طب اتعلمي بس أنتي لسة طالعة واحدة واحدة".

واستكمل قائلًا: "تركت العمل واشتغلت في إحدى شركات المحمول، وكانت بتهرب من العمل، هي مش بتحب الالتزام مش بتاعت قاعدة ومكتب وشغل".

أزمة من شهور

يذكر أن الأزمة بين الفنانة ووالدها ظهرت إلى الإعلام منذ عدة أشهر، وكانت صبري قالت، خلال لقاء في أحد البرامج في وقت سابق، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، منذ أن كانت بعمر عامين وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما.

وحول علاقتها بوالدها، قالت ياسمين إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وإنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.