شرفتينا.. شاهد ساويرس يغني مع إليسا والأخيرة "حبيبي!"

بعد الحملات التي دعت إلى مقاطعة حفلاتها لنشرها تغريدة عن سجين مصري، دعم رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس الفنانة اللبنانية إليسا في آخر حفلاتها بالقاهرة.

بل رحب بها ووقف إلى جانبها على المسرح، ليغني معها.

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في التفاصيل، أحيت صاحبة "أجمل إحساس"، حفل افتتاح مهرجان "زد بارك" الموسيقي في مدينة الشيخ زايد، في القاهرة، مساء الجمعة، أمام جمهور غفير.

فيما انضم ساويرس لإليسا أثناء غنائها وصعد على المسرح لتحيتها، والغناء معها.

كما نشر صورتهما عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "شرفتينا".

بدورها، ردت عليه إليسا قائلة: "الشرف ليا حبيبي نجيب".

الشرف ليا حبيبي نجيب https://t.co/hM7ZaDQcpG — Elissa (@elissakh) November 18, 2022

تأتي هذه الحفلة بعد الهجوم الذي تعرضت له صاحبة "يا مرايتي" عندما أعادت نشر تغريدة تطالب بالتظاهر أمام السفارة البريطانية في بيروت للإفراج عن السجين المصري علاء عبد الفتاح.

وردا على ذلك، انتشر هاشتاغ #إليسا_غير_مرحب_بكِ في_مصر على نطاق واسع في تويتر، بالتزامن مع الإعلان عن حفلها الغنائي.

في المقابل، اعتذرت النجمة اللبنانية عن التغريدة في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، موضحة أنها ظنت المعتقل مواطناً لبنانياً، ومؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لمصر، وأنها لا تتدخل في شؤون سياسية لا تخص بلدها.

كما أضافت أن "مصر وشعبها خط أحمر"، مشيرة إلى تأييدها للجيش المصري وكل قرار يتخذه، معربة عن أسفها لسوء التفاهم الذي حصل.