شقيق الفنان الأردني أشرف طلفاح يكشف: توفي بظروف غامضة

لا يزال الغموض يلف قضية وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، حيث أكد شقيقه أن السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن تقريراً طبياً شرعياً أو أمنياً.

وأضاف إبراهيم طلفاح في مقابلة مع العربية، أمس السبت أنه بناء على نصيحة السفارة الأردنية في القاهرة ونقيب الفنانين الأردنيين، أخذ جثة شقيقه الفنان المتوفى إلى الأردن لدفنها، خصوصاً أن التقارير الطبية التي تخص القضية ستتأخر.

شقيق الفنان الراحل "أشرف طلفاح": شقيقي توفي في ظروف غامضة تحتاج إلى المزيد من التحقيق..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/FJmsLFFa7T — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) November 19, 2022

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غموض يلف القضية

بدوره، قال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي إن التقريرين الطبي الأمني القضائي، والشرعي، لم يصدرا بعد من السلطات المصرية.

وأضاف أن خيوط القضية غير واضحة ويكتنفها الغموض، مشيراً إلى أن الأمل كبير بالسلطات المصرية لإظهار الجناة إن وجدوا.

يذكر أن الفنان الأردني طلفاح قد لفظ أنفاسه الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، حيث عثر عليه في شقته.

اعتداء أم وفاة طبيعية

وذكرت التقارير الأولية أنه تعرض لاعتداء، عقب ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي أن التقرير الطبي من المستشفى الذي نقل إليه المرحوم قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

ويشار إلى أن الفنان الأردني كان وصل العاصمة المصرية، قبل أيام للمشاركة في عمل فني ودرامي، والتقدم بأوراقه لنيل الدكتوراه في فنون المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة.