أشعلت زوبعة.. ميريام فارس تكشف من كتب أغنية "توكو تاكا"

بعد الجدل الواسع الذي أشعلته أغنيتها للمونديال المقام في قطر، كشفت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعضا من كواليس مشاركتها في Tukoh Taka.

فقد أعلنت صاحبة "قومي قومي"، أن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، نفذت فيه أغنيتين، إلا أنها كانت مقتنعة بـ Tukoh Taka.

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من كلمات أختها وألحانها

وأوضحت رداً على الانتقادات، أنها قامت بتلحين الجزء العربي من الأغنية التي ستشارك ضمن أغان أخرى رسمية في افتتاح هذا الحدث المهم، ووزعته أيضا، بحيث انتقت كل الآلات العربية والشرقية.

في حين قامت أختها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: "سلام عليكم".

وتابعت في تصريح لبرنامج Et بالعربي: أن رسالتها من إضافة السلام باللغة العربية تكمن بأن الفنانين دعاة سلام في أي مكان يذهبون إليه، ولم تكن مجرد تحية، لافتة إلى أنها أرادت جمع كل العالم للحضور إلى الشرق الأوسط.

أتى كلام المغنية اللبنانية بعد هجوم واسع تعرّضت له بعد انتشار المقطع الترويجي لأغنية Tukoh Taka، حيث اعتبرها البعض تقليداً واضحاً لأسلوب النجمة الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنية كأس العالم عام 2010، من ناحية الغناء والرقص وكذلك الشعر والملابس.

وللكلمات أيضاً نصيب من الانتقاد، حيث اعتبرتها بعض التعليقات "ركيكة جدا" على المستوى الفني.

أول أغنية لكأس العالم في التاريخ تحقق هذا المركز

يذكر أن اتحاد الفيفا كان أطلق، الجمعة، أغنية Tukoh Taka لميريام فارس والأميركية نيكي ميناج والكولومبي مالوما.

💫 #ميريام_فارس تشارك بعض التفاصيل عن توكو تاكا، المشروع الذي استغرق 5 سنوات من التحضيرات 👏👏 "عملت اللحن العربي واخترت كلمات لأوصل رسالة مثل سلام عليكم ويلا سوا" @myriamfares pic.twitter.com/1vr1Y7dy1g — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 19, 2022

ووصلت أغنية "توكو تاكا" إلى المركز الأول على تطبيق "أي تونز" أميركا متغلبة على أغنية Unholy لسام سميث وكيم بيتراس، وهو ما يجعلها أول أغنية لكأس العالم في التاريخ تحقق هذا المركز.

كما طرح الفيديو المخصص للأغنية وهو من إخراج إدجار ستيفيس وخوان فيليب زوليتا، ويتضمن لقطات من مباريات كرة القدم، لتظهر به ميريام فارس ومالوما يغنيان في الصحراء، ونيكي ميناج تغني في حافلة للمشجعين.