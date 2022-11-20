"شاب ويعاني من أعراض الزهايمر".. ممثل شهير يعتزل!

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها الممثل العالمي، كريس هيمسوورث، البالغ 39 عاماً، إذ أعلن اتجاهه للتوقف عن الأعمال الفنية لسبب خطير، ما شكل صدمة لجموره ومحبيه.

وقال في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" قبل يومين إنه يخطط لأخذ إجازة طويلة بعدما أبلغه الأطباء أنه يمتلك الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض الزهايمر.

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كما أضاف أن الفحوصات الطبية أثبتت أن لديه نسختين من جين APOE4، واحدة من كل من والديه، ما يعني أنه قد يصاب بالزهايمر.

معاناته من الأعراض

كذلك أوضح أنه اكتشف مؤخراً بالفعل معاناته من أعراض الزهايمر، وقد يتم تشخيصه رسمياً بإصابته بالمرض خلال أشهر، مردفاً: "عندما علمت بالخبر كان صادماً بالفعل. لكن كل ما يقلقني في الحقيقة، أن يأتي وقت ولا أتذكر زوجتي وأبنائي مطلقاً".

ومضى هيمسوورث قائلاً إنه يريد إنهاء شخصية ثور، التي يجسدها في عالم مارڤل السينمائي، قبل أن يتم تشخيصه بشكل رسمي بالزهايمر، مشدداً أنه يريد أن يضع نهاية ممتازة للشخصية "قبل فوات الأوان".

كما أعلن أنه يخضع لإجراءات وقائية ضد الخرف، لافتاً: "أشعر بالامتنان لأنني أمتلك بعض الأدوات التي ستساعدني في تحضير نفسي على أفضل وجه. تؤثر الخطوات الوقائية بشكل كبير على بقية حياتك".

أعمال عدة

يذكر أن كريس هيمسوورث ممثل أسترالي من مواليد 11 أغسطس 1983.

اشتهر بدور كيم هايد في المسلسل التلفزيوني الأسترالي Home and Away عام 2004، قبل أن يبدأ حياته المهنية بالسينما في هوليوود من خلال مشاركته في أجزاء من فيلم الخيال العلمي والإثارة "ستار تريك" سنة 2009.

كما واصل دور البطولة في أفلام عدة منها "سنو وايت آند هانتسمان" و"ريد داون" وغيرها الكثير.