بالصور.. جيجي ودي كابريو يتخفيان بعد تناولهما العشاء معاً

يسعى أبرز ثنائي في هوليوود حالياً ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد على تجنب عدسات الكاميرات والتخفي بعد تداول أنباء عن علاقة غرامية تجمع الثنائي الشهير، وأحدث ما يؤكد هذه الأخبار خروجهما سوياً لتناول العشاء في أحد مطاعم مدينة نيويورك الأميركية.

إذ شوهد ليوناردو دي كابريو يخرج من مطعم Ciprani في نيويورك بشكل سري رفقة أحد أصدقائه الذي كان يتناول معه وجيجي العشاء يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

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وارتدى ليو جاكيت سوداء مع قبعة وغطى وجهه بكمامة، ونسق مع إطلالته بنطلونا أسود وحذاء أبيض.

أما جيجي فخرجت بمفردها من المطعم نفسه وكانت ترتدي بنطلونا رمادي اللون، وسترة جلدية باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بشال أزرق حاولت أن تخفي وجهها فيه خلال خروجها.

يأتي الحديث عن العشاء الذي جمع الثنائي من دون التقاط صور لهما سوياً داخل المطعم، بعد لقاءات عديدة جمعتهما وكان آخرها منذ أسابيع خلال حفل الهالوين.

من جانبه، أخبر مصدر مقرب من جيجي موقع "بيبول" في وقت سابق من هذا الشهر بأن "ليو وجيجي يلتقيان ببعضهما البعض في نيويورك عندما يستطيعان.. وهي سعيدة بمواعدة ليوناردو".

كما تابع "تبدو سعيدة جداً ومتحمسة للقائه. جيجي منجذبة له. وهو يعاملها بطريقة جيدة. تجد جيجي ليوناردو ناضجاً وجذاباً".

يُذكر أن بطل فيلم "تايتانيك" الذي يبلغ 47 عامًا من العمر كان قد انفصل مؤخرًا عن كاميلا مورون التي تبلغ 25 عامًا.

وأخبر زملاءه بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية الجديدة مع جيجي "مجرد استعراض"، في إشارة إلى عدم رغبته بأن يكونا تحت الأضواء وفي مرمى كلام الناس، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن".

ولطالما تعرض النجم المعروف للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

في حين لا تزال العارضة العالمية تتجاهل الأخبار التي تؤكد ارتباطها الجديد.