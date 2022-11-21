حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة.. "الصوت دا بسمعه"

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل من جديد، إذ نشرت صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاملة من الحجاب باللون الأسود، مرفقة برسالة وتساؤل لمتابعاتها من النساء.

وكتبت الممثلة المعتزلة، على الصورة أمس الأحد قائلة: "كل واحدة فينا جواها أكيد صوت بيتكلم معاها، أو هي دايما بتسمعه، أو بيفضل دايما معاها، أنا الصوت ده بسمعه دايما بيقولي أنتي ممكن تبقي أحسن في كل حاجة"، مضيفة "يا ترى أنتي أي أعلى صوت جواكي؟".

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كما تابعت رسالتها بالتعليق ضمن الردود، وقالت "عندي أصوات كتيرة جدا بحس إن في جزء من النفس والنفس دي قصة لوحدها حتى رب العالمين ذكرها في القرآن فالنفس دي قصة لازم نفهم إنها بتمر بدرجات ومراحل وممكن تأخدنا تحت جدا لو سبناها تتحكم فينا وممكن تاخدنا فوق جدا لو ركبناه".

في المقابل، تفاعل عدد كبير من جمهورها مع رسالتها المنشورة، فيما تساءل آخرون عن هدف الرسالة التي كتبتها!!.

يذكر أن شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعه وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما.

وشاركت حلا في عدة أعمال، كان آخرها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني عُرض عام 2021، والذي تسبب بجدل كبير، حيث تبرأت من مشاهدها في الفيلم عبر منشور في "إنستغرام".

كما وجهت فيه انتقادات إلى الفنان تامر حسني، بسبب طرحه فيديو كليب يتضمن مشاهد وهو يحتضنها، الأمر الذي "أثار اندهاشها منه"، حيث اتهمته بأنه "خالف وعده لها بعدم عرض وإذاعة مثل هذه المشاهد". لينفي النجم المصري صحة ذلك.

يذكر أن حلا شيحة تزوجت المنتج والداعية معز مسعود في فبراير 2012، وأعلنت بعد ذلك اعتزال الفن نهائياً.