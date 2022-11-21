في عيدها الـ87.. فيديو نادر لفيروز تغني لمصر

نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، فيديو نادر لجارة القمر، من بروفات تحضيراتها لأغنية "مصر عادت شمسك الذهب" التي تعبر فيها عن حبها لمصر وشعبها.
ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي في فيسبوك أمس الأحد، وعلقت عليه قائلة: "هدية مني، من أرشيفي خصيصاً لكم، من تصوير ومونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني في تموز 1989".
أتى ذلك بالتزامن مع عيد ميلاد والدتها الـ87، الذي تحتفل به، اليوم الاثنين، حيث تحرص ريما على نشر فيديوهات من أرشيفها للفنانة القديرة بين فترة وأخرى.
بعيدة عن الأضواء
يشار إلى أن فيروز تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء. وكان آخر ظهور لها بصورة مع ابنتها نشرتها الأخيرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في 24 يونيو 2021.
وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "سيلفي والماضي خلفي"، وقد حققت الصورة تفاعلاً كبيراً لدى محبي فيروز.
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