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جيسون ديفيد فرانك

وفاة غامضة.. رحيل نجم مسلسل "باور رينجرز" عن 49 عاماً

دبي - العربية.نت
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في خبر شكل صدمة لمحبية، توفي نجم سلسلة "باور رينجرز" الشهير جيسون ديفيد فرانك، عن عمر يناهز 49 عامًا ولم يتم ذكر سبب الوفاة رسمياً، لكن بحسب التقارير فهي حالة انتحار.

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وأصدر وكيل أعماله، جوستين هانت، بياناً حول وفاته مطالبًا باحترام خصوصية عائلته وأصدقائه، خلال هذا الوقت الرهيب مشيرًا إلى أنه أحب عائلته وأصدقاءه ومعجبيه كثيرًا.

كما ودعه زميله والتر جونز، الذي لعب دور الحارس الأسود في Mighty Morphin Power Rangers في رسالة عبر موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير قائلًا: "كان مصدر إلهام لكثير من الناس. سنفتقد حضوره كثيرًا. إنه لأمر محزن أن نفقد عضوًا آخر من عائلة رينجر".

بطل خارق

وجيسون ديفيد فرانك عرف باسم Tommy Oliver من مسلسل "Mighty Morphin Power Rangers"، حيث كان واحدا من ستة أبطال خارقين يقاتلون الجريمة، والوحوش.

جيسون ديفيد فرانك
جيسون ديفيد فرانك

وبدأ النجم الراحل بتجسيد دور الحارس الأخضر في الموسم الأول من مسلسل الأطفال، والذي تم تقديمه في البداية كعدو لـ Power Rangers، لتبدأ بعدها قوته في التدهور، ويتحول إلى الحارس الأبيض.

كما استمر عرض المسلسل من 28 أغسطس 1993 حتى 27 نوفمبر 1995. لمدة ثلاثة مواسم، وحوالي 145 حلقة.

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