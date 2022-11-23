جراحة كبيرة تسببت بمضاعفات.. أنغام بالمستشفى وتطلب الدعاء

في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور المطربة المصرية أنغام ظهورها في الحفلات المعلن عنها، فوجئ الجميع بالإعلان عن تواجدها في المستشفى.

حيث كشفت الصفحة الرسمية لأنغام عبر "فيسبوك" أن المطربة المصرية تعرضت لوعكة صحية طارئة، اضطرتها إلى إجراء جراحة كبرى.

مادة اعلانية

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تسببت الجراحة في حدوث مضاعفات، وهو ما تطلب احتجازها في المستشفى، ما يجعلها في الوقت الحالي تتواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية.

وفيما يخص الالتزامات الفنية الخاصة بأنغام، تم الإعلان عن كونها حاولت قدر المستطاع الإيفاء بتلك الالتزامات، لكن المضاعفات التي تعرضت لها بعد الجراحة أجبرت الأطباء على احتجازها لفترة أطول.

وهو ما يدفعها إلى تقديم اعتذار إلى جمهورها ومحبيها، لاضطرارها إلى تأجيل كافة الحفلات المقررة لحين الاطمئنان عليها بشكل كامل واستقرار حالتها الصحية.

وطالبت الصفحة الرسمية من الجميع الدعاء لأنغام كي تتجاوز هذه المحنة سريعا، لكن القائمين على الصفحة لم يكشفوا عن نوع الأزمة الصحية التي تعاني منها المطربة.

الخبر كان بمثابة المفاجأة الصادمة، خاصة أن أنغام تتفاعل عبر حسابها على "انستغرام" بشكل يومي ولم تنقطع، وكانت تعلن عن الحلقات الجديدة من البرنامج الذي تقدمه، قبل أن يتم الإعلان عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها والجراحة التي أجرتها.