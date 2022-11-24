شلل في الأمعاء واستئصال رحم.. صحة أنغام تتصدر التريند

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت المطربة المصرية أنغام التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.
مضاعفات خطيرة
وفي جديد التطورات، أفادت مصادر محلية بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة.
وأضافت أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء، وفق موقع "القاهرة 24".
#أنغام pic.twitter.com/qKVmvELGvx— Angham (@Angham) November 23, 2022
مناشدة بالدعاء
جاء ذلك بعد ساعات من نشر الصفحة الرسمية للفنانة على تويتر تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بها.
وناشد القائمون عليها المحبين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
كذلك اضطرت الفنانة لإلغاء جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة، حيث كان من المقرر أن تحيي عددا من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يذكر أن خبر مرض صحبة "سيدي وصالك"، كان شكل صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خصوصا أنها كانت تتفاعل بشكل يومي مع الناس عبر حسابها الشخصي على انستغرام.
وأعلنت مؤخراً عن الحلقات الجديدة من البرنامج الذي تقدمه قبل أن تتعرض للوعكة الصحية.
-
كلماتي عاجزة.. معلقة شهيرة تفاجأ بموت أمها على الهواءفي موقف صعب للغاية، تلقت الناقدة ولاعبة كرة القدم نادية نديم خبر وفاة والدتها على الهواء مباشرة.فقد توفيت الأم بعد اصطدامها بشاحنة، وتلقت الشابة ... الأخيرة
-
أضخم مصنع لآيفون بالصين يغلي.. فرض إغلاق تام في تشنغتشوبعد احتجاجات عنيفة وتسرب مقاطع مصورة توثق حالة الذعر والرعب التي عمت أضخم مصنع لهواتف آيفون في تشنغتشو، المدينة الواقعة وسط الصين، فرضت السلطات ... العرب والعالم
-
مدن أوكرانيا تغرق في الظلام.. وصور لناسا تكشفمنذ أسابيع تكثف روسيا التي دخلت عمليتها العسكرية شهرها التاسع على الأراضي الأوكرانية، ضرباتها على مواقع الطاقة الأوكرانية، والبنى التحتية.ما ترك ... العرب والعالم