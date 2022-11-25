بحوزتها مخدرات.. القبض على منة شلبي في مطار القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات.
في التفاصيل عثرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على 12 كيس ماريغوانا بحوزة شلبي أثناء تفتيش حقائبها، حيث كانت قادمة من نيويورك.
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فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.
التحقيق في الواقعة
إلى ذلك أفادت مصادر "العربية" بأن النيابة العامة تحقق في الواقعة حالياً، وسيكون هناك قرار نهاية اليوم بشأن هذا الأمر.
ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً من مضبوطات شلبي.
فيلم الساحر
يشار إلى منة شلبي ممثلة مصرية، ولدت في 24 يوليو 1982.
عُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.
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