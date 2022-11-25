بعد القبض على منة شلبي.. أول طلب من نقابة الفنانين

بعد القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة، أصدرت نقابة المهن التمثيلية مساء الجمعة بيانا حول الواقعة.

وأعربت النقابة عن أسفها "لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء، بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بمنة تنطوي على بياناتها الشخصية".

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طلب النقابة

في غضون ذلك، طالبت النقابة "احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم، مناشدة المواقع الإخبارية ومواقع التواصل والجميع انتظار واحترام التحقيقات".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد ضبطت في وقت سابق الجمعة، منة شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة، وبحوزتها كمية من المخدرات.

قائمة المضبوطات

وقالت مصادر "العربية.نت"، إنها كانت تحمل 12 كيساً من الماريغوانا وسجائر بمخدر THC المعروف بالقنب، إضافة إلى شيكولاتة بالحشيش وزيت حشيش ومنشطات ولبان محشو بالمخدرات.

فحص أكياس

في المقابل، أمرت السلطات بعرض 12 كيسًا على المعمل الجنائي لفحصها، حيث وزن بعض الأكياس 90 غراما وأخرى وزنت 16 غراما.

وأكدت المصادر أن السلطات اشتبهت في حقائب الفنانة خلال تواجدها في الصالة رقم 3 بمطار القاهرة لإنهاء أوراقها بعد قدومها من نيويورك، وأثناء خضوعها لإجراءات التفتيش، تم ضبط المخدرات بحوزتها.