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شيرين عبدالوهاب

بعد تعافيها.. شيرين تبدّل مدير أعمالها

دبي - العربية.نت
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بعد حلحلة الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أسندت صاحبة "آه يا ليل" مهام إدارة أعمالها إلى المنتج الفني نبيل إدوارد، خلفا لمدير أعمالها السابق ميمي فؤاد.

هذا ما كشفته نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة في جسد شيرين ثقافة وفن هذا ما كشفته نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة في جسد شيرين

وكشف إدوارد أنه تولى إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحاً أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة جديدة ومهمة في مسيرتها الفنية.

كما تابع أنه سيتولى أيضاً إدارة أعمال الفنان حسام حبيب حيث سيكون مسؤولًا عن جميع أعمال الثنائي الفترة المقبلة، وذلك في تصريح لـ"القاهرة 24".

وشدد على أن شيرين فنانة عظيمة، معتبراً أنها أجمل صوت وإحساس في العالم العربي، وفق قوله.

"بمثابة أخته"

يشار إلى أن ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كان أعلن انتهاء العمل بينهما، مؤكداً أن علاقتهما ستستمر على المستوى الشخصي فقط بعد أزمتها الأخيرة.

وأضاف أنه قرر الانفصال عنها لرفع الحرج، إلا أنه أكد أنها بمثابة أخته.

وكانت شيرين أعلنت عودتها للفنان حسام حبيب وعقد قرانها بعد فترة عصيبة مرّت بها أدت إلى دخولها المستشفى للعلاج من الإدمان.

وشغلت الفنانة المصرية الرأي العام المصري والعربي كما غدت قصتها حديث وسائل التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع.

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