شقيق أنغام ووالدها يكشفان تفاصيل صحتها.. "آلامها شديدة"

في حين لا يزال وضع المطربة المصرية أنغام الصحي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان المفاجئ عن تعرضها لوعكة صحية طارئة، واضطرارها إلى إجراء جراحة كبرى، وإصابتها بمضاعفات، خرجت أسرتها عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة.

فقد أكد الموسيقار خالد سليمان، شقيق صاحبة "أكتبلك تعهد"، أن النجمة ما زالت تعاني من آلام شديدة بينما تشهد تحسناً مع الوقت، مبيناً أن الفريق الطبي المعالج لم يكشف عن موعد خروجها من المستشفى حتى الآن، وفق ما نشره موقع " ET بالعربي".

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وحول انتشار الشائعات حول حالتها الصحية، رد قائلاً إنّ التشخيص الطبي لم ينتهِ حتى الآن، وغالبية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، حيث إنها في كامل وعيها ولم تفقده من الأساس، وتتواصل مع المحيطين بها.

رفض الإفصاح

كما رفض شقيق النجمة المصرية الإفصاح عن الأزمة الصحية التي أصابتها مؤخراً، حيث قال: "هي عملت عملية كبيرة منذ أيام وعادت إلى منزلها إلا أنها شعرت بتعب شديد جداً حتى انتقلت إلى المستشفى مرة أخرى بعد حدوث مضاعفات إثر العملية، وهي ستكشف عن حالتها وتفاصيل ما تعرضت له فور خروجها".

وتابع "مجالهاش شلل كما يقال ولا فقدت الوعي، لكن يكفي أن هذه الأزمة بينت من الذي يحبها ومن غير ذلك. ومن سيحبها بالفعل لن يساهم في ترويج الشائعات ويدعو لها.. ياريت الكل يدعي لها عشان هي تعبانة جامد".

كما أكد أن جميع أفراد الأسرة بصحبة أنغام في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، مطالباً الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء والعودة إلى حياتها بشكل طبيعي.

والد أنغام: هي تحت الملاحظة الطبية

من جانبه، علق محمد علي سليمان على تطورات الحالة الصحية لابنته أنغام وقال أيضاً لـ"ET بالعربي"، إن ابنته في تحسن كبير لكنها ما زالت تحت الملاحظة الطبية ولم يتحدد موعد خروجها من المستشفى.

وقال والد أنغام في كلمات مقتضبة: "بنتي بتتحسن الحمد لله.. ولسه موعد خروجها لم يحدد بعد"، فيبدو أن الأسرة تلتزم بعدم الإفصاح عن حقيقة الإجراء الطبي ويتركون القرار في يد المطربة، هي من تفصح عن التشخيص بنفسها.

"ستخرج من المستشفى خلال يومين"

أما نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، فأكدت أيضاً للبرنامج، أن أنغام حالتها الصحية تشهد تحسناً وقد تخرج من المستشفى خلال يومين، حسبما أبلغها أحد الأطباء المشرفين على علاجها.

وأشارت إلى أن صاحبة "عمري معاك" قد حدث لها مضاعفات شديدة على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما أجرت عملية جراحية قبل أيام، موضحة أن "هذه المضاعفات بتحصل لـ2٪؜ من المرضى كنتيجة للعمليه دى"، التي رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه العملية.

وتابعت "مفيش تشخيص طبي حتى الآن، وهى فى المستشفى والدكتور قال يومين لحد إما يقرروا هيعملوا إيه".

عملية جراحية في الرحم.. وشلل بالأمعاء

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة.

وأضافت أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء، وفق موقع "القاهرة 24".

يذكر أن خبر مرض صاحبة "سيدي وصالك"، كان شكل صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خصوصا أنها كانت تتفاعل بشكل يومي مع الناس عبر حسابها الشخصي على إنستغرام. كما أنها تقوم بتصوير حلقات جديدة من البرنامج الذي تقدمه بعنوان (أنغام) ويبث خلال هذه الأيام.