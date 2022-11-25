ظهرت بكف مغطى وأثارت القلق... إليسا تكشف السبب

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، قلق جمهورها ومحبيها في كل مكان، بعدما ظهرت للمرة الثانية وهي تغطي كف يدها اليمنى.
ففي حفلها الأخير في القاهرة في 18 نوفمبر الجاري ظهرت بضمادة طبية على كف يدها الأيمن. كما في حفلها، مساء أمس الخميس، في الكويت ظهرت أيضاً وهي ترتدي قفازا جلديا على نفس الكف.
💗💗💗💗💗🥹One of my fav songs#اليسا_في_زيدبارك— Mary🇸🇦 (@maryamelissar) November 18, 2022
pic.twitter.com/1P1m6b1Irc
بدورها، أوضحت صاحبة "أجمل إحساس"، في المؤتمر الصحفي لحفلها في الكويت، أن سبب ذلك هو أنها قطعت يدها بالخطأ والجرح تمت خياطته.
"اوعى حدا يغلط معي " 🤣🤍🤍🤍 اعشقها اعشقها— Mohamed (@1mohakh) November 24, 2022
#اليسا_في_الكويت pic.twitter.com/NqoUB8NKiT
وقالت: "قصيت إيدي بالغلط ومقطبة، وقلت أخبي الجرح، بلبس قفاز"، ليداعبها أحد الصحافيين قائلاً "اعتقدنا أنه قفاز الملاكمة"، لترد النجمة اللبنانية قائلة "أوعى حدا يغلط معي".
يذكر أن إليسا عانت بسبب انتفاخ يديها منذ سنوات، وأجرت لها جراحة، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث خضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا وهو ما جدد مخاوف جمهورها ومحبيها حول يدها.
-
رونالدو يكشف عن شعوره بعد تسجيل رقم قياسي في المونديالأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بالفخر بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية لكأس العالم.وسجل رونالدو ... رياضة
-
بعد تعافيها.. شيرين تبدّل مدير أعمالهابعد حلحلة الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أسندت صاحبة "آه يا ليل" مهام إدارة أعمالها إلى المنتج الفني نبيل إدوارد، ... ثقافة وفن
-
"زملاؤه ضايقوه".. جديد مطلق النار في سوبر ماركت بفيرجينياليل الثلاثاء قُتل 6 أشخاص جراء إطلاق النار في سوبرماركت وولمارت بولاية فيرجينيا الأميركية، حسب ما أعلنت البلدية، مشيرة إلى مقتل مطلق النار.في الجديد ... أميركا