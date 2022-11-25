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إليسا خلال المؤتمر الصحفي في الكويت تتتحدث عن كف يدها المغطى

ظهرت بكف مغطى وأثارت القلق... إليسا تكشف السبب

دبي - العربية.نت
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أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، قلق جمهورها ومحبيها في كل مكان، بعدما ظهرت للمرة الثانية وهي تغطي كف يدها اليمنى.

ففي حفلها الأخير في القاهرة في 18 نوفمبر الجاري ظهرت بضمادة طبية على كف يدها الأيمن. كما في حفلها، مساء أمس الخميس، في الكويت ظهرت أيضاً وهي ترتدي قفازا جلديا على نفس الكف.

بدورها، أوضحت صاحبة "أجمل إحساس"، في المؤتمر الصحفي لحفلها في الكويت، أن سبب ذلك هو أنها قطعت يدها بالخطأ والجرح تمت خياطته.

وقالت: "قصيت إيدي بالغلط ومقطبة، وقلت أخبي الجرح، بلبس قفاز"، ليداعبها أحد الصحافيين قائلاً "اعتقدنا أنه قفاز الملاكمة"، لترد النجمة اللبنانية قائلة "أوعى حدا يغلط معي".

يذكر أن إليسا عانت بسبب انتفاخ يديها منذ سنوات، وأجرت لها جراحة، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث خضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا وهو ما جدد مخاوف جمهورها ومحبيها حول يدها.

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