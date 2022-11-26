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منة شلبي
منة شلبي

إخلاء سبيل منة شلبي بضمان مالي.. وفحص "المواد المخدرة"

القاهرة -أشرف عبدالحميد 
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قررت النيابة المصرية، مساء الجمعة، إخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد مخدرة.

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كما قررت النيابة إخلاء سبيل الفنانة بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه.

"مواد يشتبه في كونها مخدرات"

وقالت في بيان إنها تلقت إخطارًا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية.

كما أضافت: "بوضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة".

"بغرض التعاطي"

وثبت وفق محضر الشرطة -حسب بيان النيابة- أن الفنانة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

ثم باشرت النيابة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب الفنانة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

ضمان مالي

عقب ذلك، قررت النيابة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت" أن قائمة المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة الفنانة ضمت 12 كيس ماريجوانا وسجائر بمخدر THC المعروف بالقنب وشيكولاتة بالحشيش وزيت حشيش ومنشطات ولبان محشو بالمخدرات.

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