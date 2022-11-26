نقيب الفنانيين ينتقد ما حدث مع منة شلبي: انتهكتم خصوصيتها

بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة المصرية منّة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه بسبب ضبطها بمطار القاهرة بتهمة حيازة مخدّرات، توجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى مقر محكمة مصر الجديدة لاستقبالها.

وعبّر نقيب الفنانين عن غضبه بسبب انتشار صور للفنانة من داخل النيابة، وكذلك من تداول صورة جواز السفر الخاص بها، مشيرا إلى أن ما حصل فعل غير حضاري.

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كما اعتبر ما جرى انتهاكا صارخا لخصوصيتها، وفق تصريحات لـ"القاهرة 24".

إخلاء سبيل بكفالة

أتى تصريح زكي بعدما أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها مخدرات بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.

وقد أصدرت جمارك مطار القاهرة بياناً أوضحت فيه أنها ضبطت راكبة مصرية (الفنانة منّة شلبي)، بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

وأضافت أن مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر ضبط شلبي أثناء محاولتها الخروج من الصالة، حيث أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وتبين وجود 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 غراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات.

كوكتيل مخدّرات

كما شملت المضبوطات كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، مضيفة أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر.

وبينما أكد محامي دفاع الفنانة المصرية عدم توافر أركان حيازة المخدرات أمام جهات التحقيق معتمداً على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وأن ما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتا مخدرا صريحا، أصدرت النيابة أمر إخلاء السبيل بالكفالة بتهمة حيازة المخدرات.