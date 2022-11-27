اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ahmad bahrami
أحمد بهرامي
احتجاجات إيران

مخرج إيراني يفوز بجائزة دولية.. "أهديها لشعب بلدي المنادي بحرية المرأة"

أحمد بهرامي مخرج فيلم "المدينة الصامتة" فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان تالين بلاك نايتس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز أحمد بهرامي مخرج فيلم "المدينة الصامتة" بجائزة أفضل مخرج في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا الليلة الماضية.

وقال بهرامي لدى تسلمه الجائزة: "أقدم هذه الجائزة إلى الشعب الطيب في بلدي، الرجال والنساء الشجعان الذين يهتفون بصوت عال "امرأة، حياة، حرية"

وفيلم "المدينة الصامتة" أحدث أفلام المخرج أحمد بهرامي، وهو من إنتاج رضا محقق.

وفضلا عن مشاركاته الدولية الكثيرة تمكن فيلم أمد بهرامي السابق "السهل الصامت" من اقتناص العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة النقاد من مهرجان البندقية.

وتشهد البلاد حراكاً وانتفاضة غير مسبوقة، منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقال من قبل الشرطة الدينية.

الحرس الثوري: إيران تواجه حرباً من الغرب.. لكنها لن تسقط إيران احتجاجات إيران الحرس الثوري: إيران تواجه حرباً من الغرب.. لكنها لن تسقط

فقد أشعلت وفاتها غضباً عارماً، سرعان ما تحول إلى ما يشبه "الانتفاضة" من قبل الإيرانيين والإيرانيات، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان يضع الحكومة الباكستانية أمام خيارين كلاهما صعب عمران خان يضع الحكومة الباكستانية أمام خيارين كلاهما صعب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط