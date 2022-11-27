مخرج إيراني يفوز بجائزة دولية.. "أهديها لشعب بلدي المنادي بحرية المرأة"

فاز أحمد بهرامي مخرج فيلم "المدينة الصامتة" بجائزة أفضل مخرج في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا الليلة الماضية.

احمد بهرامی سازنده فیلم «شهر خاموش» شنبه شب برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین در استونی شد. او جایزه‌اش را به «مردان و زنان شجاعی» تقدیم کرد که به گفته او «با صدای بلند فریاد می‌زنند «زن، زندگی، آزادی»».#مهسا_امینی pic.twitter.com/bvofV5yU9S — Babak Ghafooriazar بابک غفوری‌آذر (@babakazar) November 26, 2022

وقال بهرامي لدى تسلمه الجائزة: "أقدم هذه الجائزة إلى الشعب الطيب في بلدي، الرجال والنساء الشجعان الذين يهتفون بصوت عال "امرأة، حياة، حرية"

مادة اعلانية

وفيلم "المدينة الصامتة" أحدث أفلام المخرج أحمد بهرامي، وهو من إنتاج رضا محقق.

وفضلا عن مشاركاته الدولية الكثيرة تمكن فيلم أمد بهرامي السابق "السهل الصامت" من اقتناص العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة النقاد من مهرجان البندقية.

وتشهد البلاد حراكاً وانتفاضة غير مسبوقة، منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقال من قبل الشرطة الدينية.

فقد أشعلت وفاتها غضباً عارماً، سرعان ما تحول إلى ما يشبه "الانتفاضة" من قبل الإيرانيين والإيرانيات، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.