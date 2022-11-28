بطلة "النمر الأسود" تظهر بعد التعافي من جراحة تجميل فاشلة

مضاعفات خطيرة تعرضت لها الفنانة وفاء سالم بطلة فيلم "النمر الأسود"، إثر جراحة تجميلية أجرتها لكنها فشلت، وخاضت بعدها العديد من الجراحات التي لم تنجح في إصلاح ما حدث.

لكنها قبل أسابيع أجرت جراحة جديدة مع أحد الأطباء، الذي أجرى أشعة قبل تنفيذ العملية من أجل معرفة ما يحدث في وجهها، واكتشفت أنه بفضل هذا الإجراء أنقذ الله حياتها، بعد أن وجدت "صديد" في وجهها، نتيجة عمليات الحقن السابقة.





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وفاء سالم كشفت أخيرا عن مظهرها بعد عملية التجميل الأخيرة، لتكشف عن تباين واضح بين مظهرها الحالي، ومظهرها قبل الجراحة، حيث كانت وقتها تخفي جزء من وجهها.

إلا أنها في الوقت الحالي تظهر بوجهها كاملا، مشيرة إلى كونها تعرضت في الوقت السابق للجراحة الأخيرة، إلى عملية نصب من قبل بعض الأطباء.

وهو ما تسبب لها في مضاعفات خطيرة، لكنها احتفلت بمظهرها الجديد، الذي وصفته بكونه أعاد إليها جزء كبير من الفنانة وفاء سالم التي عرفها الجمهور على مدار سنوات.







وتعد هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل، التي تلتقط فيها وفاء سالم مجموعة من الصور الحديثة، كي تستعرض ما حدث لها في الجراحة الأخيرة، وإزالة التشوهات التي كانت تسيطر على حد كبير من وجهها.

الفنانة التي قدمت ما يقرب من 100 عمل فني طوال مسيرتها، أجرت الجراحة من أجل إزالة مواد دائمة في الوجه وخيوط وتليفات، كما أجرت شد عميق للوجه والرقبة.

وفي تصريحات سابقة ألمحت إلى أن الجراحات الفاشلة كان لها تأثير على تلقيها أدوار فنية جديدة، ولم تكن تعلم إن كان سيعرض عليها أعمال جديدة أم لا.