"كان لازم أحتكر العيلة".. تصريح جريء من الفنانة فيدرا حول زواجها من شقيقين

في تصريح جريء، كشفت الفنانة فيدرا عن سر زواجها من الشقيقين سامح وهادي الباجوري، قائله: "تقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأوضحت خلال لقائها بإحدى الفضائيات المصرية، أنها تزوجت أولا من المخرج سامح الباجوري عندما كان عمرها 18 عاما، وبعد انفصالهما الأول سافرت للدراسة بأميركا، ثم تزوجا مجددا وعمرها 25 عاماً لمدة عامين فقط، ثم انفصلا وتزوجت بعدها من شقيقه هادي.

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تزوجته حباً في حماتي

وأشارت الفنانة الأردنية إلى أن زواجها من هادي الباجوري لم يستمر طويلا، لافتة إلى أنها تزوجته حبا في حماتها، لأنها كانت مميزة في كل شيء، وكانت مثقفة وحوارها لا يمل منه.

وتحدثت فيدرا عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج سامح الباجوري قائلة: "أنا وسامح الباجوري حبينا بعض واتجوزنا بعض".

وتابعت: "كان فنانا عظيما وشغله كان عظيما جدا"، لافته: "هو اللي دخلني عالم الفن بعدما درست الطب، وكنت أقرأ أي عمل يكتبه"، لافته: "قررت التوجه للفن بسبب زوجي وهو حببني في الفن، شوفنا بعض وعاكسني وحبيته وتزوجته".

إيجار قديم

يذكر أن فيدرا يعرض لها حاليا مسلسل "إيجار قديم"، وتجسد فيه شخصية "كاميليا"، وهي سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذى يقطن في عمارة سكنية تدور حولها قصة المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير، إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.