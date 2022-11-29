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ندين نجيم (من الفيديو)

فيديو بملهى ليلي.. ندين نجيم تحتضن رجلاً "هيدا خطيبي"

دبي - العربية.نت
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بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترقص برفقة رجل في ملهى ليلي، أعربت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، عن غضبها، مما اعتبرته "انتهاكا صارخا لخصوصيتها".

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فقد اعتبرت انتشار صورها وفيديوهاتها بهذه الطريقة تدخلاً مباشراً بحياتها الخاصة، وهو ما دفعها لنشر المقطع عبر حسابها في إنستغرام معلنة خطوبتها.

"امرأة حرّة"

وظهرت ندين في الفيديو تحتضن رجلاً في ملهى ليلي، ووجهت رسالة لمن يحاول أذيتها مشددة على أنها امرأة حرّة.

كما أكدت على أن حضانة أطفالها من حقها بكل القوانين دون تسمية أي من الأطراف المقصودة.

واتهمت بطلة "طريق" ناشري الفيديو بأن هدفهم الحصول على شهرة من ورائها وأكبر عدد ممكن من اللايكات.

وشددت على أن ما يجري معيب، مؤكدة أن ما من حق أحد التدخل بحياة غيره حتى لو كان مشهوراً.

يذكر أن نادين نسيب نجيم تستمتع هذه الأيام بالنجاح الأخير الذي يحققه مسلسل "صالون زهرة 2"، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان، إخراج جو بوعيد، ويشاركها البطولة معتصم النهار، وسامية الجزائري، وزينة مكي، ووفاء موصلي وهدى شعراوي، ونخبة من النجوم.

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