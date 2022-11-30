أحبك جداً.. أول تعليق من خطيب ندين نجيم "سأرد على المتطفلين"

بأول ردة فعل له بعد انتشار فيديوهات أظهرته حاضنها في ملهى ليلي، هدد خطيب الفنانة اللبنانية ندين نجيم ناشري الفيديو بالتعامل معهم عبر القانون.

وفي تعليق تركه لها على المقطع الذي نشرته أمس وشغل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، دعم الشاب خطيبته من حساب يحمل اسم "Nareg Narbekian" على إنستغرام.

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"سنرد بالقانون"

وشدد في كلامه مهدداً ناشري المقطع، بأن التعامل معهم سيكون عبر القانون، ثم ختم حديثه معها بالتعبير لها عن حبه الكبير.

أتى هذا بينما انهالت تعليقات كثيرة على بطلة "طريق"، بعد نشرها فيديو تسرّب لها أصلا، في إنستغرام، أعلنت فيه خطبتها على شاب ظهرت معه ترقص.

وبرزت أسماء كثيرة تركت تعليقات للفنانة اللبنانية أكدت لها امتلاكها لحرية التصرّف واختيار أسلوب الحياة الذي يناسبها، في حين انتقد آخرون تصرّفها.

وكانت نجيم أعربت عن غضبها مما اعتبرته "انتهاكا صارخا لخصوصيتها" بعد انتشار صورها وفيديوهاتها، معتبرة تلك الطريقة تدخلاً مباشراً بحياتها الخاصة.

وظهرت ندين في الفيديو تحتضن رجلاً في ملهى ليلي، ووجهت رسالة لمن يحاول أذيتها مشددة على أنها امرأة حرّة.

كما أكدت على أن حضانة أطفالها من حقها بكل القوانين دون تسمية أي من الأطراف المقصودة.

واتهمت بطلة "طريق" ناشري الفيديو بأن هدفهم الحصول على شهرة من ورائها وأكبر عدد ممكن من اللايكات.

طلاق وطفلان

وشددت على أن ما يجري معيب، مؤكدة أن ما من حق أحد التدخل بحياة غيره حتى لو كان مشهوراً.

يشار إلى أن نجيم تستمتع هذه الأيام بالنجاح الأخير الذي يحققه مسلسل "صالون زهرة 2"، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج جو بوعيد، ويشاركها البطولة معتصم النهار، وسامية الجزائري، وزينة مكي، ووفاء موصلي وهدى شعراوي، ونخبة من النجوم.

وقد أعلنت الفنانة طلاقها عام 2019 من رجل الأعمال اللبناني هادي الأسمر، بعد زواج استمر سنوات وأثمر عن طفلين.