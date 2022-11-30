لا حبس ولا غرامة.. طليق منة عرفة يستغيث من أشرف زكي

متجاهلا الحكم الصادر بحقة في قضية سب وقذف نقيب المهن التمثيلية وزوجته وعدد من الفنانين، كشف محمود المهدي الزوج السابق للفنانة منة عرفة، عن أزمة مالية يمر بها بسبب خلافاته مع الفنان أشرف زكي.

وأوضح محمود المهدي أنه أنتج فيلمين إلى جانب مشاركته في فيلم من إنتاج شركة ليبية، وهذه الأفلام ممنوعة من العرض بسبب مشاركته فيها.

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أفلامه ممنوعة من العرض

كما أكد المهدي أنه حاول خلال الفترة الماضية الصلح مع الدكتور أشرف زكي، بوساطة من مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وخرج في فيديو ليعتذر له، لكن ذلك لم ينهِ الخلافات من جانب أشرف زكي، الذي ذكر للمقربين منه أن منع عرض الأفلام يعود لوجود محمود المهدي بها، وأن منعه من التمثيل، أمر لا رجعة فيه بعد إساءته للممثلين.

وطالب طليق منة عرفة الذي حقق الشهرة بعد ارتباطهما، بتدخل المسؤولين لمساعدته في عرض الأفلام الموقوفة من أجل تقليل خسائره المادية.

وكذلك منع الضرر على شركة الإنتاج الليبية، مؤكدا أنه سوف يعتزل الفن بعدها.

حكم بالحبس وكفالة

يذكر أن محمود المهدي كان تجاهل الحديث عن الحكم الصادر ضده قبل أيام بالحبس لمدة شهرين وكفالة مالية قدرها 1000 جنيه وغرامة مالية 20 ألف جنيه، في قضية سب وقذف الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه.

كما لم يشر في حديثه إلى موقفه من الحصول على التصريحات اللازمة لإنتاج الأفلام والتمثيل، وهي الشروط الواجبة للسماح بعرض الأفلام داخل دور العرض السينمائي.

ويعد هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر ضد محمود المهدي على خلفية أزمته الأخيرة مع الفنان أشرف زكي وتعرضه له بالإساءة.