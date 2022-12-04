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أحمد زكي وابنه هيثم
الراحلان أحمد زكي وابنه هيثم

بسبب زوجة الفنان.. سؤال أغضب أحمد زكي من مفيد فوزي

القاهرة - أحمد الريدي
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جرأة شديدة تميز بها الإعلامي الراحل مفيد فوزي في لقاءاته، عادة ما كانت تتسبب في خروج الضيف عن مسار الحوار وانفعاله، لكنها ظلت طابعا يميز فوزي الذي رحل عن عالمنا صباح الأحد بعد صراع مع المرض.

لكن يبدو أن الموقف الأشهر، هو ما حدث بين الإعلامي الراحل مفيد فوزي والفنان أحمد زكي، حينما كان يجري حوارا بصحبته في منزله.

مفيد فوزي
مفيد فوزي

زوجة أحمد زكي

وقتها تطرق مفيد فوزي إلى الانفصال الذي وقع بين أحمد زكي وزوجته هالة فؤاد، وكانت صورة هيثم أحمد زكي وهو طفل موضوعه أمام والده.

لذلك سأله الإعلامي الراحل عن احتمالية عودته إلى زوجته، وحينما حاول أحمد زكي الهروب من السؤال، ألح وضغط عليه، ما جعله ينفعل قائلا "إنت اقتحمت حاجة أنا مبحبش أتكلم فيها".

أحمد زكي
أحمد زكي

"لا تعليق"

وأضاف زكي إجابته العصبية على السؤال ليؤكد على أنه غاضب بسبب انفصاله عن زوجته وابتعاد طفله عنه، ولكن هذا ليس مبررا للعودة، في ظل وجود أزمة قائمة، حيث يشعر هو بالتعب وتشعر زوجته أيضا بالتعب.

وحاول الفنان الراحل أن ينهي الحوار بشكل كامل في هذه المسألة، في ظل وجود أمور لا يعلمها المحاور ولا يعلمها الجمهور أيضا، لكن مفيد فوزي استمر في الضغط عليه وواجهه بسؤال آخر، فما كان من أحمد زكي إلا إجابته قائلا "لا تعليق" لينتقل مفيد فوزي إلى نقطة أخرى.

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